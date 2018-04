Cacá Bueno fica com pole da Stock Car em Jacarepaguá O bicampeão Cacá Bueno conquistou neste sábado a pole para a sétima etapa da Stock Car, realizada no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Atual líder da categoria, ele conseguiu a primeira posição no grid de largada nos minutos finais do treino, superando Allam Khodair, que vinha liderando as sessões livres. Cacá fez o tempo de 1min20s291, 0s060 mais rápido que Khodair.