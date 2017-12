Cacá Bueno fica revoltado com punição na Stock Car O piloto Cacá Bueno se mostrou indignado com a forma como foi punido pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), com a perda de 20 segundos na classificação final da corrida, por uma suposta atitude antidesportiva na etapa da Stock Car do último domingo, no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio. Com isso, ele perdeu seis pontos na tabela, mas ainda é líder do campeonato. A irritação de Cacá vinha do fato de a punição ter saído depois do resultado oficial da prova. ?O resultado oficial é de 12h45. Antes disso, os pilotos envolvidos foram chamados, as imagens foram vistas e a manobra foi julgada como não sendo irregular. O que me deixa indignado é saber que fato novo ou imagem nova surgiu depois disso. Concordando ou não com a punição, eu teria que aceitá-la se tivesse sido punido no primeiro momento. Mas me sinto envergonhado por fazer parte de um evento no qual acontece uma manobra política como essa, de bastidores?, reclamou o piloto. A equipe de Cacá, a Eurofarma RC, tem prazo de 72 horas para recorrer da decisão da CBA. O episódio desanimou o piloto, que ainda é favorito ao título. ?Estou longe de sentir pela Stock aquela paixão que sentia desde os 12 anos?, admitiu. A última etapa da Stock Car acontece no dia 10 de dezembro, em São Paulo. Cacá Bueno lidera com 250 pontos, mas é seguido de perto por Hoover Orsi, que tem 248. Logo atrás, estão Giuliano Losacco e Felipe Maluhy, ambos com 245.