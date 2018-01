Cacá Bueno garante a pole na Stock Car Líder do campeonato da Stock Car, o piloto Cacá Bueno larga na pole position da etapa de São Paulo, a 4ª da temporada, neste domingo, no autódromo de Interlagos. A corrida começa às 13 horas e terá transmissão da SporTV. Com a melhor volta no treino de classificação deste sábado, ao fazer o tempo de 1m38s504 em Interlagos, Cacá Bueno conseguiu a sua primeira pole na temporada e já soma 9 na carreira na Stock Car. Confira os 10 primeiros colocados do grid: 1º Cacá Bueno (Chevrolet) - 1m38s504 2º Hoover Orsi (Chevrolet) - a 0s661 3º Thiago Camilo (Chevrolet) - a 0s846 4º Thiago Marques (Chevrolet) - a 0s887 5º Duda Pamplona (Mitsubishi) - a 1s015 6º Luciano Burti (Chevrolet) - a 1s054 7º Pedro Gomes (Mitsubishi) - a 1s175 8º Valdeno Brito (Mitsubishi) - a 1s302 9º Rodrigo Sperafico (Chevrolet) - a 1s327 10º Mateus Greipel (Chevrolet) - a 1s391