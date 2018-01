Cacá Bueno larga na frente na Stock Car O carioca Cacá Bueno, da Petrobras-RS, larga na pole neste domingo, na nona etapa do Brasileiro de Stock Car, no autódromo de Jacarepaguá. Ele fez neste domingo o tempo de 1min56s234, média de 152,78 km/h, e superou por apenas 38 milésimos de segundo o líder do campeonato, o paranaense David Muffato (Repsol/Boettger), que cravou 1min56s272. Mas Muffato ? 108 pontos na tabela ? não tem do que reclamar: além de sair na primeira fila, seus mais próximos perseguidores na luta pelo titulo estão mal colocados no grid. Guto Negrão, da Medley (terceiro na tabela com 85 pontos), é o 10º (1min56s815) e Ingo Hoffmann, da Fillipaper Racing (segundo, com 99) o 11º (1min56s830). A corrida começa às 10h35 e a Rede Globo transmite ao vivo. Quarto colocado na classificação, com 79 pontos, Cacá conseguiu sua segunda pole no ano. ?Estava precisando. Largar na pole, ainda mais em casa, é muito bom. Poderia ter virado uma volta mais rápida, mas acabei atrapalhado pelo Chico Serra?, disse o carioca. Muffato não lamentou a perda da pole, ?apesar de o segundo ser o primeiro derrotado?, como definiu. ?Na prova, prefiro terminar em segundo e marcar meus pontinhos. Mas se o Cacá bobear, eu passo ele.? Paulão de volta ? A etapa carioca da Stock Car marca a volta à categoria do paulista Paulo Gomes, de 56 anos. Ele havia se despedido no final da temporada passada, mas aceitou o convite da equipe Manzini para retornar, no lugar de Beto Giorgi, que não fazia boa temporada e entrou em acordo com o time para deixar a competição. Mas Paulão volta com problemas. Neste sábado, o câmbio do seu carro quebrou e ele não participou da tomada de tempo. Assim, larga em 32º e último lugar.