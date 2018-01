Cacá Bueno larga na pole no aniversário O líder da temporada 2005 da Stock Car, Cacá Bueno, é quem vai largar na pole position da etapa de Curitiba (PR), neste domingo, à partir das 13 horas (com transmissão do SporTV). Ele marcou o melhor tempo com a vantagem apertada de 0s167 sobre Nonô Figueiredo, sexto no campeonato e que largará no segundo lugar. Para Cacá, que lidera com vantagem de 43 pontos sobre Giuliano Losacco (82 a 39), o final de semana não pode ser melhor, uma vez que ele é favorito e larga em primeiro lugar justo no dia de seu aniversário (neste domingo), quando completa 29 anos. ?Neste sábado cantamos parabéns! Agora vamos ver se no domingo cortamos o bolo, pois é quando os pontos estarão em jogo?, disse o piloto. Confira os dez primeiros colocados no grid de largada: 1.º - Cacá Bueno (Petrobras-Action Power/C), 1min30s294 (média de 147,318 km/h); 2.º - Nonô Figueiredo (RS Competições/C), a 0s167; 3.º - Luciano Burti (Eurofarma-RC/C), a 0s408; 4.º - Ingo Hoffmann (Filipaper-AMG/M), a 0s513; 5.º - Hoover Orsi (NasrCastroneves/C), a 0s683; 6.º - Thiago Marques (Petrobras-Action Power/C), a 0s692; 7.º - Antonio Jorge Neto (Eurofarma-RC/C), a 0s749; 8.º - Pedro Gomes (Katalogo/M), a 0s863; 9.º - David Muffato (Neo Química-Boettger/C), a 0s894; 10.º - Alceu Feldmann (Neo Química-Boettger/C), a 0s996. Obs.: C - chassi Chevrolet; M - chassi Mitsubishi.