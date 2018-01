Cacá Bueno perde duas vezes em julgamento na Stock Car Cacá Bueno perdeu duas vezes nesta quinta-feira, em julgamento na Comissão Disciplinar da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). Por 3 votos a 2, o piloto teve mantida sua punição na etapa do Rio - acréscimo de 20 segundos a seu tempo de prova - por atitude antidesportiva contra Giuliano Losacco. E Cacá Bueno ainda acabou perdendo uma posição no resultado da corrida do Rio, de 13º para 14º lugar, porque Tiago Camilo teve revogada sua desclassificação pela Comissão Disciplinar da CBA - foi inocentado da acusação de agredir Luciano Burti. Com isso, Tiago Camilo ficou em quinto lugar na prova do Rio, somou mais 12 pontos e agora está com 237 na classificação do campeonato, ainda na luta pelo título. Cacá lidera a Stock Car, mas agora com 249 pontos - ele deve recorrer em segunda instância. Outros três pilotos estão na briga pelo título. Hoover Orsi tem 248 pontos, enquanto Giuliano Losacco e Felipe Maluhy, que também perderam posições na etapa do Rio, somam 244. Nesta sexta-feira, em Interlagos, São Paulo, serão realizados treinos livres para a última corrida do campeonato, que será disputada no domingo.