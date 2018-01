Cacá Bueno vence em São Paulo e lidera na Stock Car Cacá Bueno venceu a etapa deste domingo da Stock Car V8, disputada em Interlagos, em São Paulo. Foi a terceira vitória do piloto carioca em quatro corridas neste ano. Thiago Camilo terminou na segunda posição e Valdeno Brito foi o terceiro. Quarto colocado na prova deste domingo, Hoover Orsi chegou aos 70 pontos, mas perdeu a liderança da tabela para Cacá Bueno, que com a vitória subiu para 75 pontos na classificação do campeonato. A próxima etapa da Stock Car V8 será no dia 23 de julho, na cidade de Londrina. Resultado da quarta etapa da Stock Car V8 (os 15 primeiros): 1.º) Cacá Bueno (Lancer, RJ), 21 voltas em 45min06s135 2.º) Thiago Camilo (Astra, SP), a 3s130 3.º) Valdeno Brito (Astra, PB), a 3s233 4.º) Hoover Orsi (Bora, MS), a 10s272 5.º) Paulo Salustiano (Astra, SP), a 11s635 6.º) Nonô Figueiredo (Astra, SP), a 15s123 7.º) Allam Khodair (Astra, SP), a 16s896 8.º) Felipe Maluhy (Lancer, SP), a 17s463 9.º) Guto Negrão (Astra, SP), a 23s432 10.º) Chico Serra (Bora, SP), a 24s081 11.º) Ricardo Mauricio (Lancer, SP), a 25s751 12.º) Alceu Feldmann (Astra, PR), a 28s330 13.º) Gualter Salles (Astra, RJ), a 29s147 14.º) Thiago Marques (Bora, PR), a 29s997 15.º) Christian Conde (Lancer, SP), a 31s125 Melhor Volta - Cacá Bueno, 1min51s384 Classificação do campeonato (os 10 primeiros): 1.º) Cacá Bueno, 75 pontos 2.º) Hoover Orsi, 70 3.º) Thiago Camilo, 42 4.º) Antônio Jorge Neto, 41 5.º) Alceu Feldmann, 36 6.º) Guto Negrão, 27 7.º) Giuliano Losacco, 26 8.º) Felipe Maluhy, 24 9.º) Nono Figueiredo, 22 10.º) David Muffato e Ingo Hoffmann, 20