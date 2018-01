Cacá Bueno vence na abertura da Stock Car O piloto Cacá Bueno vence a primeira corrida da temporada do Brasileiro de Stock Car, disputada neste domingo, no circuito de Interlagos, em São Paulo. Hoover Orsi ficou em segundo lugar, e Rodrigo Sperafico completou o pódio, em terceiro. Cada um dos três pilotos do pódio usa um dos carros que disputam categoria: Cacá corre com o Mistubishi Lancer, Hoover usa o Volkswagen Bora e Sperafico pilota um Chevrolet Astra. O atual bicampeão, Giuliano Losacco, chegou em sexto lugar, atrás ainda de Felipe Maluhy e do veterano Ingo Hoffman. Com um desempenho bem superior ao dos rivais, Cacá abriu vantagem nas primeiras voltas e foi pouco ameaçado. No ano passado, ele também venceu a primeira prova, mas foi superado por Losacco nas últimas etapas do campeonato. O piloto Thiago Marques sofreu um forte acidente nas primeiras voltas e, depois de receber os primeiros cuidados autódromo de Interlagos, foi levado para o hospital.