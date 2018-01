Cacá Bueno vence na Stock Car O piloto carioca Cacá Bueno venceu a oitava etapa da Stock Car, neste domingo, no Autódromo Internacional de Guaporé, no Rio Grande do Sul. Xandy Negrão, que liderou 29 das 31 voltas, chegou em segundo. Nonô Figueiredo completou o pódio. O tricampeão Chico Serra, sétimo em Guaporé, continua na liderança com 123 pontos. A próxima etapa será dia 29, em Brasília.