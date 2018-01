Cacá Bueno vence outra na Stock Car Cacá Bueno está cada vez mais perto da conquista do título de pilotos da temporada 2005 da Stock Car. Neste domingo ele venceu a Etapa de Brasília - sua terceira vitória no ano, a décima na carreira - e, agora, soma 121 pontos na classificação, sendo que Hoover Orsi, o segundo colocado, tem 82 pontos. O pódio na etapa brasiliense teve ainda Giuliano Losacco em segundo e Valdeno Brito em terceiro. ?Tive problemas de freio, foi muito difícil, mas consegui a vitória?, disse Cacá Bueno. A próxima etapa da Stock Car será em Santa Cruz do Sul (RS), no dia 2/10.