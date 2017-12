Cacá e Losacco duelam na Stock Car Cacá Bueno e Giuliano Losacco entram hoje na pista do autódromo de Interlagos buscando a pole da prova mais importante da temporada: a última, que definirá o campeão. Cacá, que foi vice em 2003 e 2004, chegou a abrir quase 50 pontos em relação aos outros na temporada, mas agora está apenas um à frente de Losacco: 151 contra 150. Neste sábado, o treino que definirá as posições no grid será às 11h30. E no domingo, a prova tem largada às 10h30, com transmissão da Rede Globo. Aqui, em entrevista à Agência Estado, os dois pilotos falaram da temporada, da expectativa para a prova e dos próximos projetos. Agência Estado ? Como vocês avaliam a temporada? Cacá Bueno ? Foram mais acertos do que erros e isso refletiu na classificação. Acredito que o bom planejamento para a temporada foi o mais fundamental. Giuliano Losacco ? Minha recuperação no campeonato foi uma surpresa para todos, mas em nenhum momento pensei em desistir. Nem quando o Cacá abriu mais de 40 pontos. Tivemos problemas no começo da temporada, até a sexta etapa. Depois trocamos os amortecedores e o carro ficou competitivo. Além disso, o Cacá começou a ter problemas quando nós melhoramos. Mas o favorito é ele, que liderou toda a competição. AE - Qual a expectativa para amanhã? Losacco ? A Stock tem 12 etapas e é como o futebol ? pode virar no finzinho. Sei que tenho de caprichar no treino classificatório e conseguir uma boa largada. Interlagos é a minha casa. Gosto da pista, que é muito técnica, mas todos os pilotos conhecem bem esse circuito. AE - Qual foi melhor prova do ano? Cacá ? As quatro corridas que venci até aqui foram muito boas (São Paulo, em maio; Curitiba, em maio; Brasília, em setembro; Santa Cruz do Sul, em setembro). A etapa de Interlagos, em julho, quando fui obrigado a largar em último (por conta de uma punição) e terminei em quinto foi outra excelente. Este ano, vim correndo com muita garra e com a cabeça também, sabendo poupar o carro para buscar ultrapassagens na hora certa e agüentar muitas vezes a pressão do segundo colocado no fim da corrida, quando o equipamento está sempre mais desgastado. AE - E os próximos planos? Cacá ? Sendo um piloto da Stock Car brasileira, a Nascar é um objetivo natural, já que é a principal categoria de Stock Car do mundo. Já fiz dois testes no fim de 2004 pela equipe Richard Childress, onde correu o lendário Dale Earndhart, fui bem e seguimos tentando viabilizar financeiramente esse projeto. Eles gostaram do meu trabalho e isso é o mais importante. Tenho outras propostas para correr no exterior, mas a Stock Car continua sendo a minha prioridade. Losacco ? Meu contrato com a equipe Medley vai até o fim de 2006. Já testei na Nascar em junho. Se alguma boa proposta vier depois do ano que vem, posso arriscar, sim. Já corri lá fora e acho que seria interessante voltar a uma categoria no exterior. Mas se não me chamarem, continuarei na Stock feliz da vida. AE - Como vocês chegaram na Stock Car? Losacco ? Fiz curso de kart quando tinha 7 anos de idade, mas meu pai não me deixava correr porque ia mal na escola. Aos 12 voltei a treinar, mas continuava indo mal na escola e meu pai não queria me deixar correr. Passei por categorias na Europa e nos Estados Unidos, mas tive de voltar para o Brasil porque o dólar estava alto e meu pai não tinha dinheiro. Em 2002 corri algumas provas de Stock Light e em 2003 vim para a Stock V8. Na primeira prova, em Curitiba, já prova fiz a pole. Considero isso muito importante. Cacá ? Corri na Stock B (hoje chamada de Stock Car Light) por dois anos (1996/97). No primeiro, terminei em terceiro lugar; no segundo, fui campeão vencendo sete das dez provas. O título de 1997 me abriu as portas para o automobilismo sul-americano. Fui campeão sul-americano na Superturismo, em 1999, e depois corri dois anos no Campeonato Argentino de TC-2000. Estava bem nessa categoria, mas a Argentina atravessou sérios problemas econômicos e tive de buscar novos rumos na minha vida. Voltei em 2002 e foi um decisão acertada. AE - Cacá, você se sente cobrado por ser filho do Galvão Bueno? Cacá - No início, havia muita cobrança, sim. Mas consolidei minha carreira fazendo sucesso fora do País, onde o nome do meu pai não significa nada, e hoje tenho o respeito dos meus adversários pelo trabalho que realizo. Nem eles, nem a mídia especializada lembram mais que sou filho do Galvão. AE - Giuliano, e a pressão para domingo? Losacco - Foi o Cacá que manteve a liderança o ano todo. Eu estou tranqüilo e se for campeão estarei no lucro. Se perder, saberei que o ano foi complicado e que fizemos o que pudemos até o fim.