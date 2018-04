Cacá larga na frente na pole em Jacarepaguá da Stock Car

Divulgação

Cacá Bueno durante o treino que lhe garantiu a pole em Jacarepaguá: mais três pontos para o líder

Cacá Bueno (Red Bull) conquistou neste sábado a pole position para a etapa do Rio de Janeiro da Stock Car. Líder do campeonato, o piloto carioca já somou mais três pontos em Jacarepaguá (soma agora 94) e ampliou as chances de entrar nos playoffs decisivos na primeira colocação e ainda está na luta para passar à próxima fase do campeonato. A prova será disputada em 32 voltas com transmissão ao vivo pela TV Globo a partir das 11 horas (Brasília).

Cacá superou Khodair na média das três voltas mais rápidas da terceira sessão classificatória. Até então, Khodair liderara todos os treinos e surgia como favorito à conquista da segunda pole do ano. Daniel Serra (Red Bull), Ricardo Zonta (RZ), Ricardo Maurício (RC) e Duda Pamplona (Officer) completaram os seis primeiros.

A previsão do tempo indica chuvas ao longo de todo o domingo, o que deve adicionar mais um componente de dramaticidade à tentativa dos pilotos de entrar no grupo de elite que definirá o título. Com a pista molhada, não haverá a obrigatoriedade de troca de pneus, mas a parada para reabastecimento continuará sendo obrigatória.

Grid para a etapa de Jacarepaguá:

1.º - Cacá Bueno (P3)

2.º - Allam Khodair (P3

3.º - Daniel Serra (P3)

4.º - Ricardo Zonta (P3)

5.º - Ricardo Mauricio (CV)

6.º - Duda Pamplona (CV)

7.º - Atila Abreu (CV)

8.º - Xandinho Negrão (CV)

9.º - Valdeno Brito (P3)

10.º - Popó Bueno (CV)

11.º - David Muffato (P3)

12.º - Marcos Gomes (CV)

13.º - Max Wilson (CV)

14.º - Nonô Figueiredo (CV)

15.º - Felipe Maluhy (P3)

16.º - Paulo Salustiano (CV)

17.º - Giuliano Losacco (P3)

18.º - Thiago Camilo (CV)

19.º - Thiago Marques (P3)

20.º - Ricardo Sperafico (P3)

21.º - Lico Kaesemodel (CV)

22.º - Luciano Burti (CV)

23.º - Rorberto Gresse (CV)

24.º - William Starostik (CV)

25.º - Chico Serra (P3)

26.º - Antonio Jorge Neto (P3)

27.º - Guto Negrão (P3)

28.º - Alceu Feldmann (CV)

Legenda:

CV: Chevrolet Vectra

P3: Peugeot 307