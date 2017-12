Cacá mantém acusações contra Christian Cacá Bueno roubou a cena durante o evento anual que reúne pilotos para jogar futebol, nesta terça-feira, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Enquanto Rubens Barrichello e Antônio Pizzonia falavam do futuro da Fórmula 1, o líder da Stock Car V8 não mediu palavras e criticou Christian Fittipaldi, que no último domingo foi acusado de tirá-lo da prova que poderia lhe dar o título da Stock, em Buenos Aires. ?O Christian é um mau-caráter. Tenho certeza de que ele bateu no meu carro de propósito para me tirar da prova. Estou falando isso de cabeça fria mesmo. Ele é um inconseqüente e mostra o porquê de ele estar abaixo do 20.º na classificação?, disparou Cacá. O piloto deixou bem claro que não tem intenção de fazer as pazes com Christian: ?Nunca tive nenhum relacionamento com ele e nem quero ter. Tenho um relacionamento com o pai dele, o Wilson, a quem respeito muito. Hoje, na Stock, parece que é um desrespeito você tentar ultrapassar o cara por fora (manobra que Cacá tentou). Quando você faz isso é motivo para ele vir e dar no meio do seu carro?. A assessoria de imprensa de Christian Fittipaldi disse que o piloto passou a terça em reunião e que não responderia as acusações de Cacá. Além de disparar contra o rival, Cacá acabou alfinetando a equipe, Action Power, de onde deve sair após três anos. ?Estão falando em renovação da equipe. O pessoal acaba te contratando quando está precisando de resultados. Ganho muito bem para isso, é verdade. Mas depois que você consegue bons resultados, eles querem trocar de piloto para ficar com o salário. Já aconteceu isso comigo?, disse. Antônio Pizzonia, que também participou da partida, disse que ainda espera ter uma vaga na F-1 em 2006. O piloto ficou sabendo que a Williams quer contratar um piloto de testes que pague a escuderia para treinar na próxima temporada. ?Com a perda do patrocínio da BMW, as coisas mudaram um pouco. Eu já disse a eles que não vou pagar. Estou conversando com outras equipes, tenho interesse em ficar na Fórmula 1. Quem sabe fazendo bons testes em 2006 eu possa voltar como piloto em uma equipe em 2007? Sou muito jovem ainda?, declarou Pizzonia. A maior expectativa era em relação a Rubens Barrichello. O piloto foi um dos últimos a chegar e usava a camisa 10 do time branco. Não queria falar sobre Fórmula 1, mas acabou cedendo. ?Estou super ansioso para conhecer o carro, mas isso só deve acontecer em janeiro?, disse. Sobre as novas regras, Rubinho disse que as grandes escuderias devem permanecer na liderança. ?As grandes serão sempre grandes, não adianta mudar a regra. McLaren, Ferrari e Renault serão favoritas. Eu colocaria a BAR no páreo também. Na disputa de pênaltis, o time branco, de Barrichello e Pizzonia, perdeu de 3 a 2 para o time vermelho, com pilotos da Stock Car. ?Sou horrível, mas hoje (terça) acho que não foi tão ruim. A verdade é que um piloto consegue jogar futebol, mas um jogador não consegue pilotar um Fórmula 1?, disse.