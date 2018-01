Cacá vence etapa carioca da Stock Car Uma vitória tranqüila, na definição do próprio vencedor. Assim foi para Cacá Bueno a nona etapa do Brasileiro de Stock Car, neste domingo, no autódromo de Jacarepaguá. O piloto da equipe Petrobras-RS largou na pole e só não venceu de ponta a ponta porque teve de fazer a parada obrigatória pelo regulamento para reabastecer. Mas não teve adversários. Nem mesmo David Mufatto o incomodou. O paranaense da Repsol-Boettger, aliás, só chegou em segundo porque, na última das 24 voltas, o carro do carioca Duda Pamplona, da Diretriz Racing, quebrou, obrigando o piloto a abandonar. O paranaense Alceu Feldmann, da WB Motorsport, chegou em terceiro. Cacá venceu pela primeira vez na temporada e assumiu o segundo lugar na classificação (104 pontos, contra 128 de Muffato), também beneficiado pelo fato de os paulistas Ingo Hoffmann (Fillipaper Racing, 99) e Guto Negrão (Medley, 85) abandonarem o GP. ?Larguei muito mal e o Nonô Figueiredo quase me ultrapassou. Depois tudo ficou tranquïlo?, disse Cacá, que completou a prova em 51min38s645 (média de 118,392 km/h). ?É muito bom ganhar em casa.? Na realidade, Cacá nasceu em São Paulo, mas se considera carioca. ?Sou carioca porque vivo aqui desde os dois anos de idade?, explica o piloto, de 23 anos. Muffato também comemorou, após cair de segundo para quarto na largada e, pouco depois, quando voltava do box, ser tocado por Hoffmann - os dois rodaram. O paranaense, porém, continuou na prova. ?Acho que tive um pouco de sorte. O carro estava bom, mas ficou inguiável depois da batida com o Ingo.? Ingo, que acabou abandonando com a suspensão quebrada, estava inconformado com o drive thru que teve de cumprir por ter sido considerado culpado da batida com Muffato. ?O Muffato tinha saído do box e estava lento. Eu vinha muito mais rápido, tentei ultrapassar e houve o toque. Isso é coisa de corrida.? Na Stock Car Light, o goiano Wellington Justino venceu a corrida deste domingo - havia ganho a etapa do sábado - chegou a 207 pontos no campeonato e se aproximou do líder Luiz Carreira Júnior (quarto), que tem 214. A próxima etapa da Stock Car será dia 19 de outubro, em Brasília. No mesmo fim de semana, a Light terá nova rodada dupla.