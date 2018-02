Cachorro de Schumacher causa polêmica no Bahrein O novo carro da Ferrari, 248 F1, deixou Michael Schumacher a pé, nesta quinta-feira, no circuito de Sakhir. E, para não permanecer apenas como observador do treinamento das demais equipes no Bahrein, o piloto alemão foi passear com seu cão, Chiva. Schumacher utiliza nos deslocamentos com a Fórmula 1 seu jato executivo, um Falcon 2000. Nos ensaios de pré-temporada, invariavelmente leva seus cães. O problema é que algumas nações, como Bahrein, exigem que todo animal deve passar por um período de quarentena, confinado, antes de poder circular. Questionada sobre a lei da quarentena, a assessora de imprensa do piloto alemão, Sabine Kehn, tratou de informar a imprensa local que Chiva dispõe de toda documentação médico-veterinária para acompanhar Schumacher no exterior.