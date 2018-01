Calendário da FIA não define locais O Conselho Mundial da FIA divulgou 17 datas para as provas do Mundial de 2004, mas sem discriminá-las, indicação de que ainda terá de conciliar os vários interesses em jogo, como o de Bahrein, que deseja ser a terceira do calendário, em seguida à corrida da Austrália e da Malásia. O que é certo é que o próximo campeonato começará dia 7 de março, possivelmente em Melbourne, e na sequência a Fórmula 1 viaja para a Malásia para a prova do dia 21. As demais datas são: em abril, 4 e 25; maio, 9 e 23; junho, 6 e 20; julho, 4, 11 e 25; agosto, 15 e 29; setembro, 12 e 26; outubro, 10 e 24. O GP do Brasil deverá ficar com a terceira ou quarta data, 4 ou 25 de abril. Em 2004 entram na Fórmula 1 os GPs de Bahreim, em Manama, e da China, em Xangai. Há uma vaga em aberto, já que este ano serão 16 corridas, com o cancelamento do GP da Bélgica. Um GP deve cair e o mais cotado é o de San Marino, em Ímola.