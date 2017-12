Calendário da próxima temporada da MotoGP terá 18 etapas A Federação Internacional de Motociclismo (FIM) divulgou nesta terça-feira o calendário da temporada 2007 da MotoGP, que terá 18 etapas, uma vez que os organizadores confirmaram a realização do Grande Prêmio de San Marino, prova que será disputada no dia 02 de setembro. Por sinal, San Marino foi excluído do calendário 2007 da Fórmula 1. Outra novidade da MotoGP é que a primeira prova da categoria será disputada no Circuito de Losail, no Catar, no dia 10 de março. Tradicionalmente, a abertura da competição acontecia na pista espanhola de Jerez de la Frontera, que em 2007 será palco da segunda etapa. O GP dos Estados Unidos também foi confirmado para o dia 22 de julho, num sábado, no Circuito de Laguna Seca. Já a última prova, a exemplo desta temporada, acontecerá em Valência, na Espanha, na pista de Ricardo Tormo. Calendário 2007 da MotoGP: 10 março - GP do Catar - Circuito de Losail 25 março - GP da Espanha - Circuito de Jerez de la Frontera 22 abril - GP da Turquia - Circuito de Istambul 06 maio - GP da China - Circuito de Xangai 20 maio - GP da França - Circuito de Le Mans 03 junho - GP da Itália - Circuito de Mugello 10 junho - GP da Catalunha/ESP - Circuito de Montmeló 24 junho - GP da Inglaterra - Circuito Donington Park 30 junho - GP da Holanda - Circuito de Assen 15 julho - GP da Alemanha - Circuito de Sachsenring 22 julho - GP dos Estados Unidos - Circuito de Laguna Seca 19 agosto - GP da República Tcheca - Circuito de Brno 02 setembro - GP de San Marino - Circuito de Misano 16 setembro - GP de Portugal - Circuito de Estoril 23 Setembro - GP do Japão - Circuito de Motegi 14 outubro - GP da Austrália - Circuito de Phillip Island 21 outubro - GP da Malásia - Circuito de Sepang 04 novembro - GP de Valência/ESP - Circuito Ricardo Tormo