Calor assusta pilotos da Stock Car O calor transformou-se num problema a mais para os pilotos que participam, neste fim de semana, da 10ª etapa do Brasileiro de Stock Car. A previsão é que a temperatura atinja 33 graus neste sábado, durante o treino que definirá o grid de largada, das 12h30 às 13h30. Além de provocar um desgaste físico maior nos pilotos - dentro do carro, a temperatura chega a 50 graus -, o calor reduz a aderência dos pneus à pista e também a potência dos motores dos carros, por causa do ar quente. Nos treinos livres desta sexta-feira, sob um calor de 32 graus (49 graus no asfalto), os pilotos puderam perceber que o desgaste vai ser grande. "Está um inferno dentro do carro e não há nada que possa ser feito para melhorar. O ar que entra no habitáculo é quente e não adianta nem levar líquidos, porque esquentam rapidamente??, disse o veterano Paulo Gomes. O carioca Duda Pamplona foi o mais rápido do dia no autódromo internacional de Curitiba, completando sua melhor volta em 1m24s618, com média de 157,71 km/h. O paulista Ingo Hoffmann, um dos pilotos que brigam pelo título da temporada (com 109 pontos, está em terceiro lugar na classificação), fez o segundo melhor tempo (1m24s838), com o paranaense David Muffato em terceiro (1m25s015) e o paulista Nonô Figueiredo em quarto (1m25s312). Nonô também, com 101 pontos, tem chances matemáticas de ser campeão. O paulista Chico Serra, líder do campeonato (137 pontos) ficou em 10º lugar no treino. O paulista Beto Giorgi, vice-líder (116), foi o sétimo nesta sexta-feira. Cacá Bueno, carioca que também está na luta pela taça (108), cravou o sexto tempo.