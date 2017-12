Calor do Rio esquenta a briga pelo título da Stock Car Como nas dez etapas anteriores, a disputa pela pole position, neste sábado, e pela vitória, neste domingo, na etapa de Jacarepaguá da Stock Car, no Rio de Janeiro, deverá reunir número grande de pilotos. Neste sábado, nos treinos livres da 11ª e penúltima prova da temporada, Antônio Jorge Neto, com Mitsubishi Lancer (ML), foi o mais veloz no renovado circuito carioca, agora com 3.370 metros, tempo de 1min19s415, à média de 151,2 km/h. Mas Allam Khodair, com Chevrolet Astra (CA), em 24.º, fez 1min20s372. Nada menos do que 24 carros ficaram no mesmo segundo. O calor intenso, de 39 graus, foi a novidade para a Stock Car este ano. O asfalto chegou a 62ºC e dentro do cockpit a temperatura registrada foi ainda mais elevada. Ricardo Maurício (ML) obteve o segundo tempo, 1min19s536, enquanto Luciano Burti, de Volkswagen Bora (VB), o terceiro, 1min19s620. O líder do playoff, competição que reúne os dez que estão disputando o título, Cacá Bueno (ML), foi o quarto mais rápido nesta sexta, 1min19s656, enquanto o vice-líder, Felipe Maluhy (ML), o décimo, 1min19s847. O bicampeão da Stock Car e terceiro na classificação, Giuliano Losacco (CA), com problemas para acertar o carro, não foi além da 19ª colocação, 1min20s213. O vencedor da corrida anterior, em Buenos Aires, o supercampeão Ingo Hoffmann (ML), marcou o quinto tempo, 1min19s688. O grid será definido neste sábado. A primeira sessão terá uma hora e meia de duração, com início às 11 horas. Cada piloto tem direito a 16 voltas. Os dez mais velozes retornam à pista às 12h55 para a definição da pole position e das nove posições restantes do grid.