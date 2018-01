Câmara: MP do cigarro é uma vergonha Para garantir a permanência do Brasil no circuito de Fórmula 1, o governo editou nesta sexta-feira Medida Provisória flexibilizando a propaganda de cigarro. Com isso, cinco das dez escuderias poderão estampar em seus carros propagandas de seus patrocinadores, indústria de cigarro. Feita às vésperas da corrida, a medida tem objetivo certeiro: afastar a ameaça de o Brasil ser retirado do circuito. ?Foi uma vergonha, um casuísmo. O Brasil deixou de ter uma legislação exemplar na área antitabagista para se tornar alvo de chacota?, afirmou o líder do PSDB na Câmara e relator da lei que agora é alterada, Jutahy Magalhães (PSDB-BA). A MP publicada nesta sexta-feira altera o prazo para entrada em vigor da proibição da propaganda de cigarros como patrocinadores de eventos esportivos. Pelo texto, essa medida passa a entrar em vigor somente em 2005. Mas há uma contrapartida. A propaganda está liberada, porém, redes de televisão que exibem os eventos esportivos terão de veicular mensagens de advertência sobre os malefícios do cigarro. A regra vale tanto para corridas de Fórmula 1, quanto para outros eventos esportivos. Sejam eles realizados no País ou no exterior. Magalhães considera hipócrita a medida. ?A verdade é que o governo se rendeu a interesses econômicos. A pressões.? Para o líder, o exemplo abre um precedente perigoso. ?Se o governo cedeu para a indústria do cigarro, que é malvista, imagine como será o comportamento adotado em outras áreas, como a defesa do aço brasileiro ou dos aviões.? A edição da Medida Provisória começou a ser discutida depois de pedidos feitos pela prefeitura de São Paulo. Havia o receio de que a cidade fosse riscada do calendário de Fórmula 1, a exemplo do que ocorreu com Grande Prêmio da Bélgica e da Áustria, países em que a propaganda dos patrocinadores de cigarro também é proibida. Sem a exibição dos patrocinadores, os países deixam de ser atrativos para os organizadores. A decisão de se encontrar formas para permitir a propaganda do cigarro já havia sido tomada há algum tempo. Uma decisão que o Ministério da Saúde tomou conhecimento há apenas duas semanas, quando o tema já estava praticamente todo delineado. Para evitar um desgaste maior, na véspera da edição da Medida Provisória, o ministério conseguiu incluir a exigência da exibição das advertências pelas emissoras de TV. Segundo um integrante da equipe de saúde do governo, ?foi a forma encontrada para nossa imagem não sofrer um abalo ainda maior.? A maioria das equipes não escondeu um certo alívio com a edição da Medida Provisória que permitiu a propaganda de cigarros no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. A preocupação das equipes patrocinadas por indústrias de tabaco (Ferrari, Jordan, McLaren, Renault e BAR) com a possibilidade de competir sem poder promover suas marcas era evidente, sobretudo nas equipes de pequeno e médio porte. ?Para nós a liberação por parte do governo brasileiro foi muito importante porque a Mild Seven é um de nossos maiores patrocinadores" disse Jean François Coubert, da Renault. ?Não sei o que seria de nós se não pudéssemos divulgar a marca", admitiu. A posição foi a mesma da BAR, que na quinta-feira, praticamente fez um apelo ao governo brasileiro para que a Medida Provisória fosse editada. ?Para nós a mudança na lei brasileira foi muito positiva e estamos satisfeitos", afirmou Yan Le Fort, um dos dirigentes da equipe. Segundo ele, a Souza Cruz, fabricante do cigarro Lucky Strike, não queria correr riscos ao divulgar a marca de cigarro no Brasil antes da MP e recomendou cuidado. A Jordan, por sua vez, não se pronunciou. A única escuderia a adotar uma postura mais discreta foi a Ferrari. Segundo o porta-voz da equipe, Luca Colagianni, a equipe prefere não se manifestar contra ou a favor da decisão do governo brasileiro. ?Apenas decidimos esperar pela decisão e, assim que recebemos a notícia que estávamos autorizados a utilizar a propaganda de cigarro passamos a adotá-la."