Camilo fica com a pole na prova final da Stock Car

Thiago Camilo, terceiro no campeonato com 247 pontos, saiu na frente na briga pelo vice-campeonato da Stock Car deste ano. O piloto paulista conquistou neste sábado a pole position para etapa final de 2007, em Interlagos, e deixou para trás o atual vice-líder (251 pontos), Rodrigo Sperafico, que sai em segundo. Também com chances de conquistar o vice-campeonato na prova deste domingo, que tem transmissão ao vivo pela Rede Globo, Felipe Maluhy (5.º, com 234 pontos) vai largar em terceiro, ao lado de Marcos Gomes, que já está fora da briga. A largada está prevista para às 11 horas (de Brasília). Quarto colocado no campeonato, também com 234 pontos, Ingo Hoffmann ficou fora da disputa pela pole e vai largar apenas na 15.ª posição. O campeão Cacá Bueno sai na oitava posição. Os 10 primeiros do grid: 1º) Thiago Camilo (CA, SP), 1min40s137, média de 154,91 Km/h 2º) Rodrigo Sperafico (VB, PR), 1min40s477 3º) Allam Khodair (CA, SP), 1min40s803 4º) Marcos Gomes (CA, SP), 1min40s839 5º) Valdeno Brito (P3, PB), 1min40s871 6º) Felipe Maluhy (ML, SP), 1min40s977 7º) Antonio Jorge Neto (ML, SP), 1min41s054 8º) Cacá Bueno (ML, RJ), 1min41s056 9º) Popó Bueno (CA, RJ), 1min41s162 10º) David Muffato (P3, PR), 1min41s491