Camilo vence e quebra a hegemonia da RC na Stock Car Thiago Camilo (Vogel) confirmou a pole e venceu neste domingo a etapa de Curitiba, a sexta desta temporada da Stock Car V8. Rodrigo Sperafico, da Neosoro-JF, ficou em segundo e o bicampeão Giuliano Losacco, da Medley-A.Mattheis, terminou em terceiro. O resultado da prova quebrou a hegemonia da equipe Eurofarma-RC, de Cacá Bueno e Antonio Jorge Neto. Apesar de terminar apenas na 16.ª posição, Cacá mantém a liderança da tabela, com 100 pontos. Em segundo vem Hoover Orsi (NasrCastroneves), que terminou a prova deste domingo em sétimo e chegou aos 85 pontos. Com a vitória, Camilo assumiu a terceira colocação, com 77. A prova deste domingo teve um elevado número de abandonos, mas o safety car não entrou nenhuma vez na pista. O momento de maior preocupação foi quando Pedro Gomes, sufocado com a fumaça após um estouro de motor, deixou o carro e se jogou no chão. Ele foi levado por uma ambulância e passa bem. Confira o resultado da prova (os 12 primeiros): 1.º Thiago Camilo (SP/Vogel/CA), 44min42s616 2.º Rodrigo Sperafico (PR/Neosoro-JF/CA), a 2s802 3.º Giuliano Losacco (SP/Medley-A.Mattheis/CA), a 3s479 4.º Popó Bueno (RJ/Hot Car/CA), a 6s261 5.º Duda Pamplona (RJ/Officer Pamplona´s/ML), a 7s821 6.º Felipe Maluhy (SP/Terra Avallone/ML), a 10s984 7.º Hoover Orsi (MS/NasrCastroneves/VB), a 16s039 8.º Guto Negrão (SP/Medley-A.Mattheis/CA), a 18s260 9.º Allam Khodair (SP/Sorriso-Boettger/CA), a 25s701 10.º David Muffato (PR/NasrCastroneves/VB), a 26s672 11.º Alceu Feldmann (PR/Sorriso-Boettger/CA), a 27s182 12.º Ruben Fontes (GO/Neosoro-JF/CA), a 30s909 Melhor Volta: Juliano Moro, 1min22s312 Legenda: CA: Chevrolet Astra ML: Mitsubishi Lancer VB: Volkswagen Bora