Caminhões: André Azevedo é 2.º no Dacar Os brasileiros André Azevedo e Maikel Justo e o checo Mira Martinec, da equipe Petrobras, conseguiram neste domingo o segundo lugar na segunda etapa do Rali Dacar, realizada entre Portimão (Portugal) e Málaga (Espanha). Os 115 quilômetros cronometrados foram realizados pelo trio em 2h01min51s - 1min50s atrás de Vladmir Tchaguine, vencedor das duas primeiras etapas. Na classificação geral, o time brasileiro está em segundo lugar. Somente 16 caminhões conseguiram cruzar a linha de chegada na Espanha. No Km 45, um acidente ocorrido com o checo Tomas Tomecek, sem graves conseqüências, fez com que a etapa fosse interrompida. Assim , os caminhões que ficaram retidos por causa do acidente tiveram seus tempos computados através de uma média calculada pelos organizadores. Nesta segunda-feira, o Rali Dacar deixará a Europa e iniciará a fase africana. Já no Marrocos, os competidores sairão de Nador e irão até Er Rachidia. Dos 672 quilômetros entre as duas cidades, 314 serão cronometrados.