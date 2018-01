Caminhões da F-Truck agitam Londrina A quinta etapa da Fórmula Truck começa nesta sexta-feira em Londrina, no Paraná. Os pilotos terão dois treinos livres para conhecer melhor a pista do Autódromo Ayrton Senna. No sábado, o grid de largada será definido a partir das 15h. A corrida, no domingo, será às 15h, com transmissão da RedeTV!. Leandro Totti, da equipe Londrina Truck Racing, estará em casa - corre no autódromo há mais de uma década, em diversas categorias. "Em Londrina, quem larga na pole tem uma grande vantagem porque é uma pista travada e de poucas chances de ultrapassagens. Os caminhões pesados têm vantagem na reta, mas no miolo nossos caminhões menores vêm forte e será difícil os maiores agüentarem a pressão", analisa. Mas o veterano Renato Martins, da Volkswagen, tem no currículo nove vitórias no circuito paranaense. "Tenho um carinho especial por Londrina, onde sempre tive boas lembranças desde que estreei na Fórmula Truck. Além de ter sido o palco de minha primeira vitória, existe todo um retrospecto de conquistas", diz o piloto. Após quatro etapas da Fórmula Truck, Wellington Cirino é o líder, com 69 pontos, seguido de Leandro Totti, com 47, e Vignaldo Fizio, com 34.