Caminhões: dia ruim para os brasileiros Pelo segundo dia consecutivo, o caminhão da equipe brasileira apresentou problemas e o conjunto formado pelos brasileiros André Azevedo e Maykel Justo e pelo checo Mira Martinec teve mais um desempenho ruim no Rali Dacar. Com 49min07s atrás dos vencedores da etapa, o trio russo Chaguin/Yakubov/Savostin, o time do Brasil terminou a quarta etapa na sétima colocação. Com a queda de rendimento, a situação dos brasileiros na classificação geral do rali está piorando a cada dia. Desta vez, a equipe perdeu um posto e ocupa agora a quarta posição, com uma diferença de 30min53s para os líderes. Nesta quarta-feira, a quinta etapa do Rali Dacar será realizada entre as cidades de Ouarzazate e Tan Tan, no Marrocos. Dos 819 quilômetros entre as duas localidades, 350 serão cronometrados.