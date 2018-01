Campanha fraca não desanima Alex Barros Alexandre Barros disputa o Mundial de MotoGP há 14 anos. Venceu algumas corridas, mas precisamente seis, mas jamais teve um equipamento que lhe desse chance de lutar pelo título. Em vez de desanimar, garantia que, quando tivesse uma oportunidade, não iria desperdiçar. Esse ano, pela primeira vez na carreira, corre na condição de piloto oficial de fábrica, no caso a Yamaha. Os resultados, porém, não estão aparecendo. Em cinco etapas, seu melhor resultado foi um terceiro lugar, no GP da França, em Le Mans. Domingo, no GP da Itália, teve seu pior desempenho no ano: caiu na terceira volta. O que estaria acontecendo com o brasileiro? Ele argumenta que ainda está em fase de adaptação à moto e à equipe. ?Pode-se dizer que ainda estou testando a moto. Meu entrosamento com a equipe é excelente, estamos evoluíndo.?? O fato é que o piloto não está tendo a temporada de seus sonhos. Por vários motivos, entre eles o acidente que sofreu no warm up para a primeira etapa, o GP do Japão, quando fraturou o joelho esquerdo e rompeu dois ligamentos. Outro complicador: o fato de ser piloto oficial de fábrica não garante a nenhum piloto o melhor equipamento do campeonato. No caso específico do brasileiro, a Yamaha é inferior à Honda (moto com que corre, por exemplo, o italiano Valentino Rossi), dizem os especialistas. Alexandre, porém, não culpa o equipamento. ?A Yamaha é uma boa moto, mas ainda não tem, em ritmo de corrida, a constância ideal. Nesse ponto, a Honda está na frente.?? Também não utiliza o acidente como desculpa para os resultados discretos - correu os GPs do Japão e da África do Sul sob efeito de anestesia e obteve um 8º e um 5º lugares. ?Ainda tenho dificuldade em função das lesões por causa do acidente, mas nada que atrapalhe decisivamente nas pistas??, diz o piloto, que continua com as sessões de fisioterapia, trabalho que ainda irá fazer por mais um mês. Barros, no entanto, reconhece que a luta pelo título está ficando difícil, apesar de faltarem 11 etapas para o fim do campeonato ? está em quarto lugar, com 46, bem distante do líder Rossi, que soma 115. Mas procura encarar o momento com naturalidade. ?A falta de vitórias não me deixa aflito, nem desanimado. Lógico que quero vencer, mas também penso no longo prazo.?? Com contrato até o fim de 2004, o piloto de 32 anos acredita que seus resultados poderão melhorar ainda este ano. Isso, porém, só depois que a Michelin terminar o desenvolvimento de pneus específicos para as motos Yamaha - os compostos que utiliza atualmente são mais adequados para as Honda. Isso, porém, ainda deve melhorar. Pelo menos na próxima etapa, o GP da Catalunha, domingo, ele não deverá ter à disposição novidades técnicas.