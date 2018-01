Campeão da F-3000 dirige uma Jordan O campeão da Fórmula 3000, o sueco Bjorn Wirdheim, andou nesta sexta-feira com o carro da Jordan no treino extra. Completou 44 voltas, sendo a melhor em 1min13s678, último dos 11 pilotos, diante de 1min10s986 de Jarno Trulli, da Renault. Ele tenta quebrar o quase tabu de o campeão da Fórmula 3000 não chegar à Fórmula 1. E se conseguir um lugar cair fora logo, daí a categoria não fazer muito sentido. Não se sabe se ela existirá em 2004, ao menos no formato deste ano.