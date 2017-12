Campeão da MotoGP, Hayden fará operação na clavícula Atual campeão do Mundial de MotoGP, o norte-americano Nicky Hayden passará por uma operação na clavícula direita nos próximos dias, na cidade de São Francisco, na Califórnia (EUA). Com isso, o piloto da equipe Repsol Honda irá perder os últimos treinos de 2006, que serão realizados no Circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. O tempo de recuperação do atleta não foi divulgado. Em 2004, Hayden teve que colocar uma placa quando quebrou a clavícula durante um treino. O problema voltou a incomodar o norte-americano quando ele se envolveu num acidente com o seu companheiro de time, o espanhol Dani Pedrosa, no dia 15 de outubro, no GP de Estoril (Portugal) - penúltima prova da temporada. Por causa da queda, o piloto agüentou as dores no local para poder correr a última corrida do ano, uma vez que ainda disputava o título com o italiano Valentino Rossi. O norte-americano, que nem conseguia levantar o braço, cruzou a linha de chegada no GP de Valência (Espanha) em terceiro para sagrar-se campeão. Hayden ainda participou de sessões de treinamentos nos Circuitos de Valência e Sepang (Malásia) no começo deste mês. Ele será operado pelo médico Arthur Ting, que tratou o ex-piloto australiano Mike Doohan, pentacampeão na extinta 500 cilindradas. Com 25 anos, Hayden voltou a colocar um piloto dos Estados Unidos no topo da MotoGP, uma vez que o último campeão da categoria havia sido Kenny Roberts Jr., em 2000. A temporada 2007 do Mundial da MotoGP começará a ser disputada no dia 10 de março, no Qatar. O calendário contará com 18 provas.