Campeão das 500 Milhas, Kanaan ainda corre atrás de recursos para continuar na Indy

SÃO PAULO - Quando Tony Kanaan beijou a pista do Indianapolis Motor Speedway e se lambuzou todo com leite, festejando sua tão aguardada vitória nas 500 Milhas, poucos sabiam que ele tinha motivos ainda maiores para celebrar. O triunfo significou também o prolongamento da participação do piloto baiano na temporada deste ano.

No final de março, quando o campeonato começou, em São Petersburgo, na Flórida, o patrocínio de Tony, da marca de suplementos Hydroxycut, era válido apenas por nove das 19 provas. A vitória propiciou um reforço de patrocínio, e assim ele poderá correr até a última prova, no dia 19 de outubro, em Fontana. Mas a batalha por dólares continua - a participação do vencedor das 500 Milhas em 2014 não está assegurada.

"Quando você atinge o topo do automobilismo e conquista o título que sempre quis, a tendência é querer mais, é a lei natural das coisas. Não sei o que vou fazer ainda. A gente conseguiu agora garantir patrocínio para o resto desta temporada. Espero que a gente consiga orçamento para continuar aí na Indy no ano que vem", declarou o piloto, em teleconferência para a imprensa brasileira nesta quarta-feira.

Desde o final de 2010, quando Kanaan perdeu o patrocínio da rede de lojas 7Eleven, ele se esforça para permanecer acelerando na categoria norte-americana. Primeiramente, ele juntou forças com outro campeão das 500 Milhas, Gil de Ferran, que chegou a ter uma equipe, a Ferran-Dragon Racing. Mas essa empreitada não prosperou, e Gil se viu obrigado a fechar as portas. Foi então que Kanaan buscou e conseguiu assento na equipe KV, mas seu porte é pequeno, e a situação financeira está longe de se estabilizar. A chegada de Rubens Barrichello, no ano passado, foi considerada um alento, mas o brasileiro não foi o chamariz de patrocínios que se esperava, e se transferiu para a Stock Car.

"Nossa equipe não é uma equipe sólida. Tenho que dar minha contribuição para poder continuar correndo. A não ser que alguém me contrate de novo, com certeza vou ter que arrumar patrocínio".

A crise financeira internacional, segundo Kanaan, tornou especialmente difícil a vida das equipes da Indy. "É difícil, às vezes, de engolir. Mas é melhor não pensar nisso. Temos que correr atrás".

O desafio continua. Kanaan quer aproveitar o momento para conseguir os melhores resultados possíveis, pensando em 2014. "Agora é aproveitar a onda dessa vitória. Quem sabe isso vai ajudar a gente a conseguir mais patrocínios para que aumente nosso orçamento e arrume um lugar no ano que vem".