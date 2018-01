Campeão das Mil Milhas desiste da prova Sem chegar a um acordo com os organizadores das Mil Milhas, que completará 50 anos em 2006, a equipe Medley desistiu oficialmente da competição. Os atuais campeões da corrrida não poderão participar do evento, previsto para 21 de janeiro, porque não há condições de adaptar o Audi usado no ano passado a uma das categorias do evento.