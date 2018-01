Campeonato Alemão: Prost volta a pilotar O francês Alain Prost, tetracampeão mundial de Fórmula, anunciou sua volta ao automobilismo como piloto. Ele vai dirigir um carro do Campeonato Alemão de Turismo (DTM, em alemão), em 2006. Prost, que participou da Corrida dos Campeões, no autódromo de Norisring, em Nuremberg, onde neste domingo está prevista uma etapa do DTM, confirmou sua volta. ?Levo as corridas no sangue. É muito tentador correr em carros bons?, declarou o francês, depois de participar, com um carro do campeonato, da prova de exibição realizada neste sábado, com fins beneficentes.