Campo Grande recebe próxima etapa da Stock A oitava etapa do Brasileiro de Stock Car vai ser disputada domingo, em Campo Grande. Inicialmente, a prova estava marcada para Belo Horizonte, em uma pista a ser montada no aeroporto Carlos Prates. Mas a administração do aeroporto vetou a utilização do local para a realização de uma corrida. O paulista Ingo Hoffmann lidera o campeonato, com 99 pontos, seguido pelo paranaense David Muffato, que tem 83, e pelo paulista Guto Negrão (69).