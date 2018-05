Campos rebate acusações de Ecclestone e diz estar pronta

O espanhol Adrián Campos, chefe da equipe de Fórmula 1 que leva seu nome, respondeu às declarações do inglês Bernie Ecclestone e disse que a escuderia estará no grid de largada da categoria ano que vem.

"Depois que investimos 12 milhões de euros [cerca de R$ 30,3 milhões], ninguém pensa em voltar atrás. Muito pelo contrário, estamos cumprindo todos os prazos e requisitos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) a tempo", disse.

Em nota, a equipe Campos afirma: "Nunca tivemos em mente abandonar nossa participação. Nosso projeto é sólido desde o início. Estaremos em Bahrein (primeira prova) e Abu Dabi (última), no mês de novembro".

O brasileiro Bruno Senna, um dos pilotos titulares da equipe, afirmou que o carro está "quase pronto" e as impressões são "muito boas". "O ritmo de trabalho de todas as áreas da equipe, me faz pensar que estamos no meio da temporada, quero testar o carro na pista", completou o sobrinho de Ayrton Senna, que estreia na categoria.

O inglês Bernie Ecclestone, detentor dos direitos comerciais da Fórmula 1, colocou em dúvida a participação das escuderias novatas na próxima temporada. "Acho que as pessoas que esperávamos ser bem-sucedidas confirmarão o potencial, mas as que pensávamos, não", comentou Ecclestone em declarações publicadas pelo jornal The Times.

O inglês acha que 24 carros estarão no grid de largada do Grande Prêmio do Barein, em março, na abertura da temporada.