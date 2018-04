Canadá confirma retorno ao calendário da Fórmula 1 em 2010

MONTREAL - Os organizadores do GP do Canadá confirmaram nesta segunda-feira que o país estará de volta ao calendário da Fórmula 1 em 2010. O evento ficou fora da temporada deste ano devido a problemas financeiros, mas será retomado no circuito de Montreal, que recebeu a categoria 29 vezes.

"Estou muito feliz e completamente satisfeito com essa notícia. Sempre mantivemos a confiança e nunca duvidei do nosso retorno ao calendário em 2010", disse Normand Legault, chefe da organização da prova.

A data da prova ainda não foi confirmada, já que ainda não há um calendário definitivo para a próxima temporada. Nas listas provisórias, a etapa canadense está marcada para o dia 6 de junho.

Com a volta do Canadá, a América do Norte receberá novamente uma prova da categoria. Neste ano, pela primeira vez na história, o continente ficou fora da rota da Fórmula 1.