Canadá volta ao calendário da F1 A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou nesta quarta-feira, em reunião do Conselho Mundial, o calendário para a próxima temporada da Fórmula 1. A novidade é o retorno do GP do Canadá, que chegou a ter seu fim decretado pelos organizadores, além das estréias das provas em Bahrein e China. No total, serão 18 etapas em 2004, duas a mais do que neste ano. Apesar do anúncio da FIA, o GP do Canadá ainda depende de um acordo financeiro por causa da lei anti-tabaco que está em vigor no país - motivo que tinha causado a suspensão inicial da corrida no calendário. Assim, a data da prova em Montreal seria 13 de junho. Outros etapas que podem sofrer modificações são as duas novas, na China e Bahrein, pois os circuitos precisam passar por vistoria técnica. O Mundial 2004 da F1 começará dia 7 de março, na Austrália. E, outra mudança, acabará no Brasil, em 24 de outubro. Confira o calendário completo da F1: 07/03 - GP da Austrália (Melbourne) 21/03 - GP da Malásia (Kuala Lumpur) 04/04 - GP do Bahrein (Bahrein) 25/04 - GP de San Marino (Ímola) 09/05 - GP da Espanha (Barcelona) 23/05 - GP de Monaco (Montecarlo) 30/05 - GP da Europa (Nurburgring) 13/06 - GP do Canadá (Montreal) 20/06 - GP dos Estados Unidos (Indianápolis) 04/07 - GP da Grã-Bretanha (Silverstone) 11/07 - GP da França (Magny-Cours) 25/07 - GP da Alemanha (Hockenheim) 15/08 - GP da Hungria (Hungaroring) 29/08 - GP da Bélgica (Spa-Francorchamps) 12/09 - GP da Itália (Monza) 26/09 - GP da China (Xangai) 10/10 - GP do Japão (Suzuka) 24/10 - GP do Brasil (São Paulo)