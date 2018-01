Cancelado GP Brasil de Motovelocidade A etapa brasileira do Mundial de MotoGP, que deveria ocorrer dia 17 de abril no Rio foi cancelada. O GP foi transferido para Portugal e a Turquia entra no calendário, dia 30 de outubro. A organização da etapa carioca dependia do aval da prefeitura do Rio. Não conseguiu em tempo hábil. Para 2006, os organizadores tentarão, se não houver acordo com o Rio, fazer o GP em São Paulo.