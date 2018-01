Capirossi consegue a pole do GP da Espanha da MotoGP O italiano Loris Capirossi, da Ducati, marcou 1min39s064 e conquistou a "pole position" do Grande Prêmio da Espanha, a primeira etapa da MotoGP 2006. Seu companheiro de equipe, Sete Gibernau ficou com a segunda colocação. Um dos fatos mais marcantes do treino foi a quebra do motor da Ducati do alemão Alex Hofmann, que deixou um rastro de óleo na pista e causou as quedas do italiano campeão mundial Valentino Rossi, do japonês Shinya Nakano, do francês Randy de Puniet, do espanhol Toni Elías e do norte-americano Kenny Roberts. Levou cerca de 20 minutos para que a pista fosse limpa. O heptacampeão de motociclismo Valentino Rossi, por sinal, foi a surpresa ao ficar com apenas a nona posição. O grid de largada da prova: 1.º - Loris Capirossi (ITA/Ducati), 1min39s064 2.º - Sete Gibernau (ESP/Ducati), 1min39s285 3.º - Shinya Nakano (JAP/Kawazaki), 1min39s526 4.º - Nicky Hayden (EUA/Honda), 1min39s666 5.º - Daniel Pedrosa (ESP/Honda), 1min39s734 6.º - Toni Elías (ESP/Honda), 1min39s875 7.º - Marco Melandri (ITA/Honda), 1min39s932 8.º - Randy de Puniet (FRA/Kawasaki), 1min40s146 9.º - Valentino Rossi (ITA/Yamaha), 1min40s160 10.º - Colin Edwards (EUA/Yamaha), 1min40s181 11.º - Chris Vermeulen (AUS/Suzuki), 1min40s215 12.º - John Hopkins (EUA/Suzuki), 1min40s340 13.º - Kenny Robert (EUA/Honda), 1min40s497 14.º - Carlos Checa (ESP/Yamaha), 1min40s851 15.º - Casey Stoner (AUS/Honda), 1min40s982 16.º - Makoto Tamada (JAP/Honda), 1min41s119 17.º - José Luis Cardoso (ESP/Ducati), 1min41s749 18.º - James Ellison (GBR/Yamaha), 1min42s267 19.º - Alex Hofmann (ALE/Ducati), 1min42s341.