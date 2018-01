Capirossi consegue sua 3ª vitória na temporada da MotoGP O italiano Loris Capirossi, da Ducati, somou sua terceira vitória da temporada ao ganhar com folga o Grande Prêmio do Japão de MotoGP, disputado neste domingo no circuito de Motegi. O segundo lugar ficou com o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, que se aproximou do líder da temporada, o americano Nicky Hayden, da Honda, quinto colocado. Capirossi, autor do melhor tempo durante os treinamentos, não demorou muito para largar na frente e abrir boa vantagem em relação aos outros pilotos. Com o decorrer da prova, Valentino Rossi e Marco Melandri, que acabou em terceiro, se aproximaram do líder, mas não tiveram forças para tomar a vitória de Capirossi - a segunda seguida no Japão. Para Rossi, o segundo lugar, num circuito que está longe de estar entre seus favoritos, foi importante para tirar nove pontos da vantagem de Hayden - agora, o norte-americano está somente 12 pontos à frente do pentacampeão da MotoGP, 224 pontos contra 236. "Fiz um bom trabalho e são 20 pontos muito importantes", afirmou Rossi. Confira os quinze primeiros colocados da prova: 1 - Loris Capirossi (ITA) - 43min13s585 2 - Valentino Rossi (ITA) - a 5s088 3 - Marco Melandri (ITA) - a 8s378 4 - Sete Gibernau (ESP) - a 9s712 5 - Nicky Hayden (EUA) - a 11s944 6 - Toni Elias (ESP) - a 18s108 7 - Dani Pedrosa (ESP) - a 19s937 8 - Colin Edwards (EUA) - a 22s492 9 - Kenny Roberts Jr. (EUA) - a 26s824 10 - Makoto Tamada (JAP) - a 30s970 11 - Chris Vermeulen (AUS) - a 39s263 12 - John Hopkins (EUA) - a 39s440 13 - Kousuke Akiyoshi (JAP) - a 45s595 14 - Carlos Checa (ESP) - a 49s571 15 - James Ellison (ING) - a 1min9s085 Confira a classificação do Mundial de MotoGP 1 - Nicky Hayden (EUA) - 236 pontos 2 - Valentino Rossi (ITA) - 224 3 - Marco Melandri (ITA) - 209 4 - Loris Capirossi (ITA) - 205 5 - Dani Pedrosa (ESP) - 202 6 - Casey Stoner (AUS) - 119 7 - Kenny Roberts Jr. (EUA) - 110 8 - Colin Edwards (EUA) - 104 9 - John Hopkins (EUA) - 101 10 - Sete Gibernau (ESP) - 95 Atualizada às 11h07