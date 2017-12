Capirossi é o 1º no treino das 500cc O italiano Loris Capirossi foi o mais rápido no primeiro dia de treinos para o GP da Catalunha de Motovelocidade, categoria 500cc. Com uma Honda, o piloto da Itália fez o tempo de 1m45s587, superando o japonês Norick Abe, que marcou 1m46s127. O terceiro colocado foi o brasileiro Alexandre Barros, com 1m46s217. Neste sábado acontece o treino que define o grid de largada da prova, marcada para domingo, no circuito de Montmeló, na Espanha.