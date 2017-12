Capirossi é o mais rápido nas 500cc O piloto italiano Loris Capirossi (Honda) foi o mais rápido na primeira jornada dos treinos oficiais das 500cc, realizado nesta quinta-feira, para o GP da Holanda de Motovelocidade, em Assen. Ele marcou o tempo de 2:01.417 seguido de seu compatriota Valentino Rossi (Honda), com a marca de 2:01.649. O terceiro melhor tempo foi do brasileiro Alex Barros (Honda) com 2:02.338. Na seqüência vêm o norte-americano Kenny Roberts (Suzuki) (4º), o japonês Norick Abe (Yamaha) (5º) e o italiano Max Biaggi (Yamaha) (6º). O espanhol Alex Criville (Honda), os japoneses Tohru Ukawa (Honda) e Shinya Nakano (Yamaha) e o espanhol Carlos Checa completam a lista dos dez primeiros mais velozes nos testes.