Capirossi é pole; Alex Barros apenas 15º O italiano Loris Capirossi conseguiu para a Ducati e sua nova moto, a Desmosedici, a primeira pole position oficial, no Grande Prêmio de Motovelocidade da Espanha, desde que anunciou o seu retorno à competição. Capirossi foi o mais rápido, neste sábado, nos treinos do MotoGP espanhol, no circuito espanhol de Jerez de la Frontera, com o tempo de 1min41s983. Capirossi protagonizou uma última volta de treinamentos realmente magistral, com a qual conseguiu desbancar todos seus rivais, se bem que alguns deles, o seu próprio companheiro de escuderia, o australiano Troy Bayliss, por apenas uma diferença de escassos milésimos de segundo (0,010). O brasileiro Alexandre Barros larga na quarta fila, na 15ª posição. Os treinos foram equilibrados, o que vem ocorrendo sempre, com diferenças mínimas entre os principais candidatos à vitória. O nível alcançado pelas novas motos de quatro tempos é cada vez mais parelho, gerando uma autêntica luta pelo pódio a cada etapa da competição. O italiano Valentino Rossi, atual campeão, ficou apenas com a quinta posição, na prova da categoria principal, na segunda linha do grid. Ao lado de Capirossi, na primeira fila de largada, estarão o seu companheiro de escuderia, o australiano Troy Bayliss, o que evidencia o rendimento da moto italiana, e outros companheiros da equipe do espanhol Sito Pons, o japonês Tohru Ukawa e o italiano Max Biaggi. O brasileiro Alexandre Barros, da Gauloises Yamaha Team larga na quarta fila, ao lado do japonês Shinya Nakano (D?Antin Yamaha Team), do inglês Jeremy McWilliams (Proton Team KR) e do italiano Marco Melandri (Fortuna Yamaha Team). Confira o grid de largada para o GP de Moto da Espanha: 1) Loris Capirossi (ITA/Ducati Desmosedici) - 1:41.983 2) Troy Bayliss (AUS/Ducati Desmosedici) 1:41.993 3) Max Biaggi (ITA/Honda RC 211 V) 1:42.124 4) Tohru Ukawa (JPN/Honda RC 211 V) 1:42.258 5) Valentino Rossi (ITA/Honda RC 211 V) 1:42.276 6) Sete Gibernau (ESP/Movistar Honda RC 211 V) 1:42.322 7) John Hopkins (USA/Suzuki GSV R) 1:42.579 8) Nobuatsu Aoki (JPN/Proton KR 3) 1:42.579 9) Olivier Jacque (FRA/Yamaha M 1) 1:42.643 10) Carlos Checa (ESP/Yamaha M 1) 1:42.711 11) Colin Edwards (USA/Aprilia RS Cube) 1:42.761 12) Makoto Tamada (JPN/Honda RC 211 V) 1:42.827 13) Shinya Nakano (ESP/Yamaha M 1) 1:42.906 14) Jeremy McWilliams (GBR/Proton KR 3) 1:42.985 15) Alex Barros (BRA/Yamaha M 1) 1:42.988