Capirossi é pole e Alex Barros larga em 6º O italiano Loris Capirossi ficou com a pole position para o GP da Holanda de Motovelocidade, categoria MotoGP, que será realizado neste sábado na cidade de Assen. Atrás dele vieram outros dois pilotos da Itália: Max Biaggi e Valentino Rossi, respectivamente, em segundo e terceiro lugares no grid. O brasileiro Alexandre Barros foi apenas o 6º colocado no treino classificatório desta sexta-feira.