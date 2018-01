Capirossi faz a pole; Barros é 10.º O italiano Loris Capirossi (Ducati) fez na madrugada deste sábado a pole position da MotoGP, cuja etapa será disputada na madrugada de domingo no Japão. Ele cravou o tempo de 1min46s363, garantindo 498 milésimos de vantagem sobre o americano John Hopkins (Suzuki), que marcou 1min46s861. Marco Melandri (ITA/Honda) é o terceiro e Makoto Tamada (JAP/Honda) larga em quarto. O treino foi ruim para o brasileiro Alexandre Barros (Honda), que larga na 10.ª posição, à frente até do favorito e quase campeão Valentino Barros (ITA/Yamaha), que é o 11.º colocado. Rossi, mesmo largando atrás, precisa garantir um segundo lugar (20 pontos) para ser campeão pela sétima vez da categoria, pois soma 261 pontos, sendo que o segundo colocado, Max Biaggi (ITA) tem 129 pontos e larga em quinto. 125 cilindradas - Nas 125cc, o pole é Gabor Talamcsi (HUN/KTM), que fez o tempo 1min58s653. Tomas Luthi (SUI/Honda), primeiro colocado na classificação de pilotos (144 pontos), larga apenas na sétima posição. 250 cilindradas - Já o pole da categoria intermediária é Hiroshi Aoyama (JAP/Honda), que marcou o tempo de 1min51s843. O líder do campeonato é Daniel Pedrosa (ESP/Honda), que larga na sétima posição e tem 206 pontos.