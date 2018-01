Capirossi faz o melhor tempo na MotoGP O piloto italiano Loris Capirossi, da Ducati, fez o melhor tempo no primeiro dia de treinos para o GP de Assen, na Holanda, a 7ª etapa da temporada de MotoGP. O brasileiro Alexandre Barros foi bem e conseguiu o quarto lugar nas sessões livres. Líder do campeonato, o italiano Valentino Rossi terminou o dia com o segundo melhor tempo. Nesta sexta-feira, acontece a definição do grid de largada. E no sábado será disputado o GP de Assen. Confira os melhores tempos do dia: 1º Loris Capirossi (Ducati) - 2m01s757 2º Valentino Rossi (Yamaha) - 2m01s840 3º Sete Gibernau (Honda) - 2m01s037 4º Alexandre Barros (Honda) - 2m01s053 5º Marco Melandri (Honda) - 2m01s242 6º Nicky Hayden (Honda) - 2m01s490 7º Carlos Checa (Ducati) - 2m01s524 8º Colin Edwards (Yamaha) - 2m01s588 9º Max Biaggi (Honda) - 2m02s029 10º Shinya Nakano (Kawasaki) - 2m02s280