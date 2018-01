Capixaba vence na Fórmula Renault Lucas Schowambach venceu neste domingo a 7ª etapa do Brasileiro de F-Renault, em Londrina. A corrida foi bastante disputada, mas o piloto capixaba soube resistir à pressão de Gustavo Sonderman e de Sérgio Jimenez nas voltas finais. ?Consegui pular para primeiro na largada (superando o pole Alan Heilmester) e depois, na parte final, tive de diminuir o ritmo e mudar o traçado para manter a promeira posição?, disse Schowambach, de 18 anos e estatura incomum para os pilotos (1,88 m), que completou as 24 voltas 0s222 à frente de Sonderman e com 0s835 de vantagem para Jimenez. Ele foi o sexto vencedor diferente em sete etapas. Lucas di Grassi, quinto neste domingo, lidera o campeonato com 105 pontos. Allan Khodair (9º) e Jimenez têm 93. A próxima etapa será no dia 29, em Curitiba.