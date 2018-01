Capuava Racing vence etapa do Endurance A equipe Capuava Racing, formada pelos pilotos Alcides Diniz, Pedro Gomes e Paulo Gomes, foi a grande vencedora dos 500 quilômetros do Rio, disputado no Autódromo Nelson Piquet. A prova corresponde à quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Endurance. A segunda colocação ficou com o time formado por Paulo Roberto Bonifácio, Duda Pamplona e Sérgio Burger. O terceiro lugar foi conquistado por Otávio Mesquita, Antônio Marcos Barros e Luis Zaltar. O Rio de Janeiro não recebia uma prova de longa duração desde 1985. A corrida justificou o fato de ser considerada um evento de longa duração. As 102 voltas foram completadas em 3 horas e 33 minutos. Sob um calor intenso, os pilotos tiveram que administrar o desempenho, evitando desgastes desnecessários. Afinal, o cansaço poderia prejudicar uma eventual vitória. Dos 24 carros que iniciaram a disputa, apenas 14 chegaram ao final. A Capuava Racing largou na pole position, mas perdeu a primeira posição logo na largada para a equipe formada por Xandy Negrão, Juliano Losaco e Luis Paternostro. Eles lideraram grande da prova, mas foram obrigados a abandonar a corrida quando Juliano saía dos boxes e seu carro começou a pegar fogo. Os bombeiros logo controlaram o princípio de incêndio. Com a saída dos adversários, a Capuava Racing assumiu a liderança e passou a impor uma boa diferença em relação ao segundo colocado. Na volta de número 86, eles já estavam três voltas à frente de Paulo Roberto Bonifácio, Duda Pamplona e Sérgio Burger. Esta foi a segunda vitória consecutiva de Alcides Diniz, Pedro Gomes e Paulo Gomes. O trio havia vencido a etapa anterior, os 500 quilômetros de Interlagos, em São Paulo.