Carlos Checa fica com pole nas motos O espanhol Carlos Checa ficou com a pole position para o GP de Portugal de Motovelocidade, categoria MotoGP (antiga 500cc). Com o tempo de 1m39s793 no treino deste sábado, ele superou o japonês Daijiro Kato e o italiano Valentino Rossi, respectivamente, segundo e terceiro colocados. O brasileiro Alexandre Rossi consegui o quarto lugar no grid de largada da prova deste domingo, no circuito de Estoril. Confira o grid de largada: 1º Carlos Checa (ESP) - 1m39s793 2º Daijiro Kato (JAP) - 1m39s868 3º Valentino Rossi (ITA) - 1m39s984 4º Alexandre Barros (BRA) - 1m40s112 5º Max Biaggi (ITA) - 1m40s147 6º Jeremy McWilliams (GBR) - 1m40s308 7º Loris Capirossi (ITA) - 1m40s315 8º Tohru Ukawa (JAP) - 1m40s509 9º Sete Gibernau (ESP) - 1m40s747 10º Jurgen Vd Goorberg (HOL) - 1m40s771 11º Nobuatsu Aoki (JAP) - 1m40s814 12º Kenny Roberts (EUA) - 1m40s965 13º Norick Abe (JAP) - 1m40s969 14º Regis Laconi (FRA) - 1m41s032 15º John Hopkins (EUA) - 1m41s032