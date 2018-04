Carlos Sainz vence etapa e amplia liderança no Rally Dakar

O espanhol Carlos Sainz venceu a décima etapa do Rally Dakar, nesta terça-feira, entre as cidades de La Serena e Santiago, no Chile. Com o resultado, ele ampliou sua liderança na classificação geral entre os carros, e ficou mais próximo do título, inédito em sua carreira.

Sainz percorreu os 238 km do trecho cronometrado em 3h01min15, superando por 28s o francês Stephane Peterhansel. O terceiro colocado no estágio foi o norte-americano Mark Miller, companheiro de Sainz na equipe Volkswagen.

Apesar de estar na primeira posição desde as primeiras etapas do rali, Sainz ainda não havia vencido etapas na edição deste ano. A vitória desta terça-feira foi a 16.ª na carreira do espanhol na prova - em 2009 ele liderava quando capotou e abandonou a disputa.

Na classificação geral, o espanhol tem 10min06s de vantagem sobre Nasser Al-Attiyah, do Catar, que terminou a etapa em quarto. O brasileiro Guilherme Spinelli completou o décimo estágio em oitavo lugar, mesma posição que ocupa na soma dos tempos. Restam quatro etapas para o fim do evento.