Carlos Sainz fatura 7ª etapa e Loeb retoma liderança do Dacar

O espanhol Carlos Sainz venceu a sétima etapa da edição de 2016 do Rali Dacar, realizada neste sábado, partindo de Uyuni, na Bolívia, até a cidade de Salta, na Argentina. Mas quem se deu bem foi o francês Sébastien Loeb, que terminou em segundo lugar e retomou a liderança na classificação geral.

A etapa foi dividida em dois trechos, um com cerca de 250 quilômetros, em território boliviano, e outro de 100km, na Argentina, somando 353km de trechos cronometrados, num total de 793km percorridos.

O francês Stéphane Peterhansel finalizou a etapa em quarto lugar e voltou para o segundo lugar no geral. Agora a diferença entre Loeb e seu compatriota é de 2min22. Carlos Sainz, que havia ficado em segundo lugar em três etapas, aparece em terceiro lugar a 4min50 do líder. O terceiro melhor tempo da etapa ficou com o catariano Nasser Al-Attiyah, campeão de 2015.

Nas motos, o francês Antoine Méo venceu a sétima etapa. Devido às fortes chuvas, a organização resolveu suspender a segunda parte da especial para motos e quadriciclos. O português Paulo Gonçalves ficou com o segundo melhor tempo, e mantém a liderança da classificação.

Gonçalves parou por cerca de 10 minutos para prestar socorros ao austríaco Matthias Walkner, que fraturou o fêmur após uma queda. O sistema de monitoramento por satélite, no entanto, corrigiu o tempo do líder que ajudou o concorrente. Segundo no geral, o australiano Toby Price terminou na sexta colocação. Agora, a diferença entre os dois primeiros colocados é de cinco minutos.

O argentino Lucas Bonetto ganhou a etapa entre os quadriciclos, seguido pelo compatriota Pablo Copeti e do boliviano Walter Nosiglia. O argentino Alejandro Patronelli é o líder da classificação geral. O domingo será de descanso no Rali Dacar. A disputa será retomada na próxima segunda-feira com uma etapa entre as cidades de Salta e Belén, ambas na Argentina.