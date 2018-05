Carpenter fatura pole das 500 Milhas de Indianápolis e Castroneves larga em 8º

O norte-americano Ed Carpenter largará da primeira posição nas 500 Milhas de Indianápolis. Neste domingo, o piloto da equipe que leva o seu próprio nome superou o favoritismo da Penske para faturar a sua terceira pole position de uma das mais tradicionais provas do automobilismo, que será disputada daqui a uma semana.

+ Leia mais notícias sobre velocidade

+ Marcos Gomes e Átila Abreu vencem corridas da Stock em Santa Cruz do Sul

+ Márquez vence na França e dispara na ponta da MotoGP após abandono de Zarco

Na sua segunda e última tentativa no "Fast Nine", a fase final da sessão de classificação envolvendo apenas os nove carros mais rápidos, Carpenter deixou para trás três bólidos da Penkse que estavam à sua frente ao cravar um tempo total de 2min36s781 e um média de 229,618mp/h.

Quem ficou mais próximo de Carpenter foi o francês Simon Pagenaud, com o tempo de 2min37s369 e média de 228,761mp/h. Ele foi seguido por outros dois pilotos da Penske, o australiano Will Power e o norte-americano Josef Newgarden.

O trio da Penske foi seguida pelo francês Sebastien Bourdais, da Dale Coyne, que completará a segunda fila do grid de largada em Indianápolis, na sexta posição. Companheira de equipe de Carpenter, a norte-americana Danica Patrick garantiu o sétimo lugar no grid naquela que será a última prova no automobilismo.

Danica, assim, ficou logo à frente de Hélio Castroneves. O brasileiro já venceu a prova em três oportunidades as 500 Milhas e foi o mais rápido do treino de sábado em Indianápolis. Mas neste domingo foi apenas o oitavo colocado, com 2min37s992. E o neozelandês Scott Dixon, da Ganassi, ficou na nona posição.

Antes do "Fast Nine", o treino definiu a posição de largada dos pilotos que ficaram entre a décima e a 33ª posição na atividade de sábado. E a dupla de brasileiros da Foyt brilhou, liderando essa fase da sessão, garantindo vagas na quarta fila do grid e até sendo mais rápidos do que Dixon. Tony Kanaan foi quem se saiu melhor, com 2min38s128, e largará do décimo lugar, logo à frente de Matheus Leist, com 2min38s192.